Персоны
Дин Девлин
Награды
Награды и номинации Дина Девлина
Dean Devlin
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Дина Девлина
Золотая малина 2017
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 1999
Худший фильм
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 1997
Худший сценарий фильма, собравшего более 100 млн. долларов
Номинант
Худший сценарий фильма, собравшего более 100 млн. долларов
Номинант
