Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Marco Manetti Marco Manetti
Kinoafisha Persons Marco Manetti

Marco Manetti

Marco Manetti

Date of Birth
15 January 1968
Age
58 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer, Producer
Actor type
Comedy actor

Popular Films

Song'e Napule 6.8
Song'e Napule (2013)
Perfect illusion 6.8
Perfect illusion (2022)
Margins 6.8
Margins (2022)

Filmography

Genre
Year
Perfect illusion 6.8
Perfect illusion Perfetta illusione
Romantic 2022, Italy
Watch trailer
Margins 6.8
Margins Margini
Comedy, Drama, Music 2022, Italy
Io e Spotty 6.4
Io e Spotty Io e Spotty
Comedy 2022, Italy
Diabolik: Ginko Attacks 5.2
Diabolik: Ginko Attacks Diabolik - Ginko all'attacco!
Action, Crime, Detective 2022, Italy
Watch trailer
Diabolik 5.7
Diabolik Diabolik
Crime, Thriller 2021, Italy
Watch trailer
Letto numero 6 5.1
Letto numero 6 Letto numero 6
Horror, Thriller 2019, Italy / Argentina
Watch trailer
6.4
Ammore e malavita Ammore e Malavita
Musical, Romantic 2017, Italy
Song'e Napule 6.8
Song'e Napule Song 'e Napule
Comedy 2013, Italy
Giorno + bello, Il 6.1
Giorno + bello, Il Giorno + bello, Il
Comedy 2006, Italy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more