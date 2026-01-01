Menu
Marco Manetti
Kinoafisha
Persons
Date of Birth
15 January 1968
Age
58 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer, Producer
Actor type
Comedy actor
Popular Films
6.8
Song'e Napule
(2013)
6.8
Perfect illusion
(2022)
6.8
Margins
(2022)
Filmography
Genre
All
Action
Comedy
Crime
Detective
Drama
Horror
Music
Musical
Romantic
Thriller
Year
All
2022
2021
2019
2017
2013
2006
All
9
Films
9
Writer
6
Producer
7
Director
4
Actor
1
6.8
Perfect illusion
Perfetta illusione
Romantic
2022, Italy
Watch trailer
6.8
Margins
Margini
Comedy, Drama, Music
2022, Italy
6.4
Io e Spotty
Io e Spotty
Comedy
2022, Italy
5.2
Diabolik: Ginko Attacks
Diabolik - Ginko all'attacco!
Action, Crime, Detective
2022, Italy
Watch trailer
5.7
Diabolik
Diabolik
Crime, Thriller
2021, Italy
Watch trailer
5.1
Letto numero 6
Letto numero 6
Horror, Thriller
2019, Italy / Argentina
Watch trailer
6.4
Ammore e malavita
Ammore e Malavita
Musical, Romantic
2017, Italy
6.8
Song'e Napule
Song 'e Napule
Comedy
2013, Italy
6.1
Giorno + bello, Il
Giorno + bello, Il
Comedy
2006, Italy
