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Спотти и я
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Io e Spotty

Спотти и я, 2022

2022 / Италия
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О фильме

Эва — обаятельная, но безответственная студентка юрфака. Маттео всего 22, однако у него талант мультипликатора, и он уже работает в солидной итальянской компании. Она общительна и любит повеселиться, правда, денег постоянно не хватает, а он ведет нелюдимую жизнь в огромной дизайнерской квартире. На первый взгляд у этих двоих нет ничего общего, кроме возраста. Однако вскоре Спотти — воображаемый пес Маттео, для которого он нанимает в дог-ситтеры Эву, — неожиданно сближает их и помогает каждому избавиться от психологических проблем.

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Козимо Гомес
В ролях
Микела Де Росси
Паола Миначчони
Паола Миначчони
Алессия Джулиани
Алессия Джулиани
Франческо Турбанти
Вито
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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6.5 IMDb
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Постер фильма Спотти и я 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Garage
18:00 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
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«Спотти и я» в кинотеатрах

сб 25
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Garage г. Москва, Крымский Вал, 9, стр. 32
2D, SUB
18:00 от 200 ₽
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