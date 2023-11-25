Спотти и я, 2022

Эва — обаятельная, но безответственная студентка юрфака. Маттео всего 22, однако у него талант мультипликатора, и он уже работает в солидной итальянской компании. Она общительна и любит повеселиться, правда, денег постоянно не хватает, а он ведет нелюдимую жизнь в огромной дизайнерской квартире. На первый взгляд у этих двоих нет ничего общего, кроме возраста. Однако вскоре Спотти — воображаемый пес Маттео, для которого он нанимает в дог-ситтеры Эву, — неожиданно сближает их и помогает каждому избавиться от психологических проблем.