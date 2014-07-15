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Зной. Трейлер
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Дата публикации: 15 июля 2014
Зной
– История о четырех сбежавших заключенных, которые прибывают в пыльный, маленький городок Калифорнии, где стоит невыносимая жара. Беглецы ищут пятого сбежавшего, который скрылся с $10 миллионами наличными.
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боевик, триллер, драма, 2013, США
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