Анастасия Сташкевич — российская балерина, прима-балерина Большого театра. Родилась 20 ноября 1984 года в Ленинграде.

Окончила Московскую государственную академию хореографии (класс Татьяны Гальцевой) и в 2003 году была принята в труппу Большого театра, где работает под руководством Светланы Адырхаевой. В 2009 году получила звание солистки, в 2011 — первой солистки, в 2012 — ведущей солистки, а в 2015 была назначена прима-балериной.

Выступала на международных сценах, исполняя партию Китри в «Дон Кихоте» с Токийским балетом и Фригии в «Спартаке» с Королевским балетом Фландрии. Лауреат премии «Золотая маска» (2018) за партию Новички в балете Джерома Роббинса The Cage.