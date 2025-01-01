Вячеслав Лопатин — российский артист балета, премьер Большого театра. Родился 4 мая 1984 года в Воронеже. Заслуженный артист Российской Федерации (2024), дважды лауреат премии «Золотая маска».

Начал обучение в Воронежском хореографическом училище, затем продолжил в Московской государственной академии хореографии. В 2003 году был принят в труппу Большого театра, где с 2011 года стал ведущим солистом, а в 2017 — премьером. Работал с педагогами Валерием Анисимовым, Борисом Акимовым, Александром Бондаренко.

Выступал на крупнейших российских и международных сценах, участвовал в фестивалях и гала-концертах, был первым исполнителем в ряде мировых премьер. Исполнял ведущие партии в классических и современных постановках, включая «Дон Кихота», «Чайку», «Мастера и Маргариту», «Пиковую даму», «Бурю» и «Конька-Горбунка».

Супруг балерины Анастасии Сташкевич.