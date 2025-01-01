Владислав Лантратов — российский артист балета, премьер Большого театра, заслуженный артист России. Родился 8 октября 1988 года в Москве в балетной семье.

В девять лет поступил в Московскую академию хореографии, где учился у Игоря Уксусникова, Леонида Жданова и Ильи Кузнецова. После выпуска в 2006 году был принят в труппу Большого театра, а в 2013 году получил ранг премьера. Репетировал под руководством Михаила Лавровского, Валерия Лагунова и Александра Ветрова.

Выступал на ведущих российских и зарубежных сценах, участвовал в крупнейших балетных фестивалях.