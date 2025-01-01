Меню
Владислав Лантратов Vladislav Lantratov
Владислав Лантратов

Владислав Лантратов

Vladislav Lantratov

Дата рождения
8 октября 1988
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Москва, Россия
В каком театре играет

Биография Владислава Лантратова

Владислав Лантратов — российский артист балета, премьер Большого театра, заслуженный артист России. Родился 8 октября 1988 года в Москве в балетной семье.

В девять лет поступил в Московскую академию хореографии, где учился у Игоря Уксусникова, Леонида Жданова и Ильи Кузнецова. После выпуска в 2006 году был принят в труппу Большого театра, а в 2013 году получил ранг премьера. Репетировал под руководством Михаила Лавровского, Валерия Лагунова и Александра Ветрова.

Выступал на ведущих российских и зарубежных сценах, участвовал в крупнейших балетных фестивалях.

Популярные фильмы

Утраченные иллюзии 0.0
Утраченные иллюзии (2013)
Драгоценности 0.0
Драгоценности (2013)
Спартак 0.0
Спартак (2013)

Фильмография Владислава Лантратова

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 6 Актер 6
Временные ограничения
Временные ограничения
документальный, балет 2023, Россия
Смотреть трейлер
Большой. Сезон
Большой. Сезон Bolshoy
документальный 2022, Россия / Германия
Укрощение строптивой
Укрощение строптивой The Taming of the Shrew
балет 2015, Россия
Утраченные иллюзии
Утраченные иллюзии Lost Illusions
мюзикл 2013, Россия
Драгоценности
Драгоценности
балет 2013, Россия
Спартак
Спартак Spartacus
балет 2013, Россия
