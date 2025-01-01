Menu
Anastasia Stashkevich
Anastasia Stashkevich
Date of Birth
20 November 1984
Age
40 years old
Zodiac sign
Scorpio
Popular Films
0.0
Dragocennosti
(2013)
Filmography
Genre
All
Ballet
Year
All
2013
All
1
Films
1
Actress
1
Dragocennosti
Ballet
2013, Russia
