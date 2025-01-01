Спектакль Игорь Цвирко. Вечер одноактных балетов

Вечер одноактных балетов Игоря Цвирко в Москве

Приглашаем вас на уникальное событие в мире балета - вечер одноактных балетов, режиссируемый Игорем Цвирко. В этом спектакле представят восемь танцоров, каждый из которых привнесет свою уникальную интерпретацию на сцену.

Участники

Кристина Кретова

Игорь Цвирко

Анастасия Сташкевич

Вячеслав Лопатин

Ксения Рыжкова

Денис Савин

Анастасия Винокур

Александр Водопетов

Александр Ключко (фортепиано)

Настасья Хрущёва (фортепиано)

Программа вечера

Русские тупики Музыка: Настасья Хрущёва Хореография: Максим Петров

Сюита Рахманинова Музыка: Сергей Рахманинов Хореография: Алессандро Каггеджи

Врубель. Демон Музыка: Александр Муравьёв Хореография: Александр Могилёв Сценография: Анастасия Капустина Художник по костюмам: Алина Герман



Не упустите шанс стать частью этого захватывающего вечера, который позволит вам насладиться выдающимися хореографическими произведениями и погрузиться в мир музыкального искусства!