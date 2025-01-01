Спектакль Игорь Цвирко. Вечер одноактных балетов

Меню
Игорь Цвирко. Вечер одноактных балетов
Игорь Цвирко. Вечер одноактных балетов

12+
О концерте/спектакле

Вечер одноактных балетов Игоря Цвирко в Москве

Приглашаем вас на уникальное событие в мире балета - вечер одноактных балетов, режиссируемый Игорем Цвирко. В этом спектакле представят восемь танцоров, каждый из которых привнесет свою уникальную интерпретацию на сцену.

Участники

  • Кристина Кретова
  • Игорь Цвирко
  • Анастасия Сташкевич
  • Вячеслав Лопатин
  • Ксения Рыжкова
  • Денис Савин
  • Анастасия Винокур
  • Александр Водопетов
  • Александр Ключко (фортепиано)
  • Настасья Хрущёва (фортепиано)

Программа вечера

  • Русские тупики
    • Музыка: Настасья Хрущёва
    • Хореография: Максим Петров
  • Сюита Рахманинова
    • Музыка: Сергей Рахманинов
    • Хореография: Алессандро Каггеджи
  • Врубель. Демон
    • Музыка: Александр Муравьёв
    • Хореография: Александр Могилёв
    • Сценография: Анастасия Капустина
    • Художник по костюмам: Алина Герман

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего вечера, который позволит вам насладиться выдающимися хореографическими произведениями и погрузиться в мир музыкального искусства!

Октябрь
4 октября суббота
19:00
Филармония-2 Москва, Мичуринский просп., Олимпийская деревня, 1
от 1000 ₽

Фотографии

