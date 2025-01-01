Спектакль Игорь Цвирко. Вечер одноактных балетов

Вечер одноактных балетов Игоря Цвирко в Москве
Приглашаем вас на уникальное событие в мире балета - вечер одноактных балетов, режиссируемый Игорем Цвирко. В этом спектакле представят восемь танцоров, каждый из которых привнесет свою уникальную интерпретацию на сцену.
Участники
- Кристина Кретова
- Игорь Цвирко
- Анастасия Сташкевич
- Вячеслав Лопатин
- Ксения Рыжкова
- Денис Савин
- Анастасия Винокур
- Александр Водопетов
- Александр Ключко (фортепиано)
- Настасья Хрущёва (фортепиано)
Программа вечера
- Русские тупики
- Музыка: Настасья Хрущёва
- Хореография: Максим Петров
- Сюита Рахманинова
- Музыка: Сергей Рахманинов
- Хореография: Алессандро Каггеджи
- Врубель. Демон
- Музыка: Александр Муравьёв
- Хореография: Александр Могилёв
- Сценография: Анастасия Капустина
- Художник по костюмам: Алина Герман
Не упустите шанс стать частью этого захватывающего вечера, который позволит вам насладиться выдающимися хореографическими произведениями и погрузиться в мир музыкального искусства!