«Красиво» – это документальный сериал-исследование о моде в России. В нем принимают участие эксперты в области стиля и внешнего вида, а также современные российские знаменитости. В их числе Ксения Собчак, Мария Миногарова, Pharaoh, Антон Севидов, Виктория Газинская и многие другие. Герои погружаются в историю отечественной моды и выясняют, как она влияла на мировоззрение людей в разные периоды. Сериал затрагивает срок с 2011 по 2021 год, когда от «тяжелого люкса» мода постепенно уходила к «нормкору».