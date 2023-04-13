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Постер сериала Красиво
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Киноафиша Сериалы Красиво

Красиво (2023 - …)

Красиво
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Okko
О чем сериал

«Красиво» – это документальный сериал-исследование о моде в России. В нем принимают участие эксперты в области стиля и внешнего вида, а также современные российские знаменитости. В их числе Ксения Собчак, Мария Миногарова, Pharaoh, Антон Севидов, Виктория Газинская и многие другие. Герои погружаются в историю отечественной моды и выясняют, как она влияла на мировоззрение людей в разные периоды. Сериал затрагивает срок с 2011 по 2021 год, когда от «тяжелого люкса» мода постепенно уходила к «нормкору».

В ролях
В ролях
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Рената Литвинова
Рената Литвинова
Никита Кукушкин
Никита Кукушкин
Мария Миногарова
Мария Миногарова
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Красиво»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Красиво - Сезон 1 Сезон 1
2023, 1 эпизод
 
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