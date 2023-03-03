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Киноафиша Новости Сериал «Звездный путь: Дискавери» завершится пятым сезоном

Сериал «Звездный путь: Дискавери» завершится пятым сезоном

3 марта 2023 16:00
Сериал «Звездный путь: Дискавери» завершится пятым сезоном

Создатели шоу собираются провести дополнительные съемки финальных серий.

Стриминговый сервис Paramount+ объявил о том, что пятый сезон сериала «Звездный путь: Дискавери» станет для шоу последним. Представители платформы также заявили о переносе даты выхода заключительной части проекта: теперь премьера состоится в начале 2024 года, а не в этом году, как предполагалось ранее.

Главные роли в сериале играют Сонекуа Мартин-Грин («Ходячие мертвецы»), Даг Джонс («Фокус-покус 2»), Энтони Рэпп («Игры разума»), Мэри Вайсман («История о супружестве») и Уилсон Крус («13 причин почему»).

События сериала разворачиваются за 10 лет до начала оригинального «Звездного пути». Шоу повествует об экипаже корабля USS Discovery NCC-1031, отправленного на ответственную миссию по изучению глубокого космоса с целью обнаружения новых миров и цивилизаций. Согласно официальному синопсису, в пятом сезоне капитан Бернхэм (Мартин-Грин) и команда звездолета раскрывают тайну, вынуждающую их отправиться в эпическое путешествие по всей галактике, чтобы найти древнюю силу, сам факт существования которой намеренно скрывался от посторонних на протяжении веков. На охоту за источником могущества также выходят опасные враги, которые не остановятся ни перед чем на своем пути к безграничной власти.

Шоураннерами проекта выступают Брайан Фуллер («Американские бога») и Алекс Куртцман («Новый человек-паук: Высокое напряжение»). Съемки пятого сезона уже завершены, но, по данным инсайдеров, создатели сериала намерены провести дополнительные съемки новых серий. В настоящее время Paramount+ также разрабатывает второй сезон спин-оффа «Звездного пути: Дискавери» под названием «Звездный путь: Странные новые миры».

Фото: Paramount+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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