Алекс Куртцман
Награды
Награды и номинации Алекса Куртцмана
Alex Kurtzman
О персоне
Фильмография
Новости
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
Золотая малина 2010
Худший сценарий
Победитель
Золотая малина 2018
Худший режиссер
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
