Paramount+ анонсировал новый сериал из вселенной «Звездного пути»

Потоковый сервис Paramount+ официально одобрил производство нового сериала по вселенной «Звездного пути». Как передает Variety, стример заказал съемки спин-оффа научно-фантастической франшизы, получившего подзаголовок «Академия Звездного флота» (Star Trek: Starfleet Academy).

Главными героями станет молодое поколение кадетов, собравшихся вместе, чтобы воплотить в реальность общую мечту и добиться светлого будущего. Под чутким руководством многоопытных инструкторов, молодые курсанты будут познавать необходимые азы, которые позволят им в дальнейшем стать офицерами Звездного флота. На своем пути они познают подлинную ценность дружбы, пройдут через напряженное соперничество, повстречают первую любовь и познакомятся с новым грозным врагом, угрожающем как самой Академии, так и в целом Федерации.

Первые новости о проекте появились еще 2018 году, однако тогда у сериала была другая творческая команда. Сейчас шоураннерами выступают Нога Ландау («Видеть») и креативный куратор телевизионной втеки франшизы Алекс Куртцман. По словам последнего, ведущим персонажам будет не менее шестнадцати лет. Пилотный эпизод написала Гайа Виоло («Кровь и сокровища»). Производством занимается CBS Studios.

Съемки сериала «Звездный путь: Академия Звездного флота» начнутся в 2024 году.