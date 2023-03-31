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Paramount+ анонсировал новый сериал из вселенной «Звездного пути»

31 марта 2023 16:09
Paramount+ анонсировал новый сериал из вселенной «Звездного пути»

В центре сюжета окажутся кадеты Академии Звездного флота.

Потоковый сервис Paramount+ официально одобрил производство нового сериала по вселенной «Звездного пути». Как передает Variety, стример заказал съемки спин-оффа научно-фантастической франшизы, получившего подзаголовок «Академия Звездного флота» (Star Trek: Starfleet Academy).

Главными героями станет молодое поколение кадетов, собравшихся вместе, чтобы воплотить в реальность общую мечту и добиться светлого будущего. Под чутким руководством многоопытных инструкторов, молодые курсанты будут познавать необходимые азы, которые позволят им в дальнейшем стать офицерами Звездного флота. На своем пути они познают подлинную ценность дружбы, пройдут через напряженное соперничество, повстречают первую любовь и познакомятся с новым грозным врагом, угрожающем как самой Академии, так и в целом Федерации.

Paramount+ анонсировал новый сериал из вселенной «Звездного пути»

Первые новости о проекте появились еще 2018 году, однако тогда у сериала была другая творческая команда. Сейчас шоураннерами выступают Нога Ландау («Видеть») и креативный куратор телевизионной втеки франшизы Алекс Куртцман. По словам последнего, ведущим персонажам будет не менее шестнадцати лет. Пилотный эпизод написала Гайа Виоло («Кровь и сокровища»). Производством занимается CBS Studios.

Съемки сериала «Звездный путь: Академия Звездного флота» начнутся в 2024 году.

Фото: Paramount+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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