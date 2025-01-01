Меню
Лесли Мэнвилл
Награды
Награды и номинации Лесли Мэнвилл
Lesley Manville
Награды
Оскар 2018
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2024
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая комедийная актриса
Номинант
BAFTA 2018
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая комедийная актриса
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
