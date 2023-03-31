Звезда «Улыбки» Сози Бэйкон получила роль в триллере с Лиамом Нисоном и другими звездами

На этой неделе стартовали съемки научно-фантастического триллера «Холодное хранилище» (Cold Storage) с Лиамом Нисоном в главной роли. В связи с началом производства появились новости об актерском составе. Как сообщает Deadline, к ранее утвержденным Джо Кири («Очень странные дела») и Джорджине Кэмпбелл («Варвар») присоединилась звезда хитового хоррора «Улыбка» Сози Бэйкон. Также на финальной стадии переговоров находится Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»).

События фильма начнутся несколько десятилетий назад, когда в распоряжение американских военных попадает заразный и постоянно мутирующий микроорганизм, способный нанести человечеству непоправимый урон. Когда действие переносится в наши дни, правительство сокращает расходы на содержание научной лаборатории, где хранится вирус, и объект продают компании, которая занимается складскими помещениями. Опасную зону запечатывают на самом нижнем подуровне. По мере повышения температуры внизу, микроорганизм находит способ вырваться. Если ситуацию пустить на самотек, зараза вскоре начнет бесконтрольно распространяться по всему миру. Главным героем выступит специалист по биотерроризму по имени Роберто Диас, которого Пентагон отправляет расследовать происшествие. Именно от него и еще двух работников компании теперь зависит судьба целого мира. Им нужно будет как можно скорее уничтожить инфекцию.

В основу картины лег одноименный роман Дэвида Кеппа («Человек-паук», «Парк Юрского периода»). Он же написал адаптированный сценарий. Снимает фильм режиссер Джонни Кэмпбелл («Дракула», «Мир Дикого Запада»). Производство пройдет в Италии и Марокко.