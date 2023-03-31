Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бойтесь своих желаний" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Звезда «Улыбки» Сози Бэйкон получила роль в триллере с Лиамом Нисоном и другими звездами

Звезда «Улыбки» Сози Бэйкон получила роль в триллере с Лиамом Нисоном и другими звездами

31 марта 2023 15:28
Звезда «Улыбки» Сози Бэйкон получила роль в триллере с Лиамом Нисоном и другими звездами

Фильм о вирусе, способном уничтожить все живое.

На этой неделе стартовали съемки научно-фантастического триллера «Холодное хранилище» (Cold Storage) с Лиамом Нисоном в главной роли. В связи с началом производства появились новости об актерском составе. Как сообщает Deadline, к ранее утвержденным Джо Кири («Очень странные дела») и Джорджине Кэмпбелл («Варвар») присоединилась звезда хитового хоррора «Улыбка» Сози Бэйкон. Также на финальной стадии переговоров находится Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»).

События фильма начнутся несколько десятилетий назад, когда в распоряжение американских военных попадает заразный и постоянно мутирующий микроорганизм, способный нанести человечеству непоправимый урон. Когда действие переносится в наши дни, правительство сокращает расходы на содержание научной лаборатории, где хранится вирус, и объект продают компании, которая занимается складскими помещениями. Опасную зону запечатывают на самом нижнем подуровне. По мере повышения температуры внизу, микроорганизм находит способ вырваться. Если ситуацию пустить на самотек, зараза вскоре начнет бесконтрольно распространяться по всему миру. Главным героем выступит специалист по биотерроризму по имени Роберто Диас, которого Пентагон отправляет расследовать происшествие. Именно от него и еще двух работников компании теперь зависит судьба целого мира. Им нужно будет как можно скорее уничтожить инфекцию.

В основу картины лег одноименный роман Дэвида Кеппа («Человек-паук», «Парк Юрского периода»). Он же написал адаптированный сценарий. Снимает фильм режиссер Джонни Кэмпбелл («Дракула», «Мир Дикого Запада»). Производство пройдет в Италии и Марокко.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
«Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии «Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии Читать далее 1 апреля 2023
Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука Читать далее 31 марта 2023
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Читать далее 24 марта 2023
Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света Читать далее 31 марта 2023
От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году Читать далее 1 апреля 2023
От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках Читать далее 27 марта 2023
Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Читать далее 30 марта 2023
10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году 10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году Читать далее 23 марта 2023
Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Читать далее 24 марта 2023
Тест: какой ты детектив из кино? Тест: какой ты детектив из кино? Читать далее 31 марта 2023
Related video