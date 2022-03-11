Американский драматический сериал «The Last Days of Ptolemy Grey» – это история о престарелом мужчине по имени Птолемей Грей, которому исполнился 91 год. Его давно забыли родственники и друзья, да и сам старик мало что помнит. Находясь на грани того, чтобы погрузиться в одинокое старческое слабоумие, Птолемей вдруг переживает мощный сейсмический сдвиг. Ему предоставляется уникальный шанс на некоторое время восстановить воспоминания. Он решает воспользоваться этой возможностью, чтобы раскрыть смерть своего племянника.