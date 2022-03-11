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Постер к сериалу Последние дни Птолемея Грея
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Киноафиша Сериалы Последние дни Птолемея Грея
Последние дни Птолемея Грея (2022 - 2022) The Last Days of Ptolemy Grey 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

Американский драматический сериал «The Last Days of Ptolemy Grey» – это история о престарелом мужчине по имени Птолемей Грей, которому исполнился 91 год. Его давно забыли родственники и друзья, да и сам старик мало что помнит. Находясь на грани того, чтобы погрузиться в одинокое старческое слабоумие, Птолемей вдруг переживает мощный сейсмический сдвиг. Ему предоставляется уникальный шанс на некоторое время восстановить воспоминания. Он решает воспользоваться этой возможностью, чтобы раскрыть смерть своего племянника.

Последние дни Птолемея Грея - трейлер первого сезона
Последние дни Птолемея Грея
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Уолтон Гоггинс
Уолтон Гоггинс
Омар Бенсон Миллер
Омар Бенсон Миллер
Damon Gupton
Синтия Кэй МакУильямс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Последние дни Птолемея Грея - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
Сэмюэл Л Джексон ищет лекарство от потери памяти в трейлере сериала «Последние дни Птолемея Грея»
Сэмюэл Л Джексон ищет лекарство от потери памяти в трейлере сериала «Последние дни Птолемея Грея»
Появились первые кадры из драмы «Последние дни Птолемея Грея» с Сэмюэлом Л Джексоном в главной роли
Появились первые кадры из драмы «Последние дни Птолемея Грея» с Сэмюэлом Л Джексоном в главной роли
Слушать саундтрек сериала Последние дни Птолемея Грея
Кадры из сериала
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