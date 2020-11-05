В полночь в Магнолии, 2020

Рождественские фильмы на Netflix, которые настроят на праздничную волну

Стриминговые платформы успели прочно войти в нашу жизнь. Еще бы: любимый контент доступен в любом месте и в любое время. Мы подготовили для вас список лучших рождественских фильмов от Netflix для семейного просмотра в канун праздников. Создайте себе новогоднее настроение с помощью нашей праздничной подборки кино.