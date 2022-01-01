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Кристель Корнил
Кристель Корнил
Christelle Cornil
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Кристель Корнил
Christelle Cornil
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Дата рождения
28 августа 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Кристель Корнил
Родилась 28 августа 1977 года. Брюссель, Бельгия.
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Фильмография Кристель Корнил
Неизвестная
драма
2016, Бельгия / Франция
6.0
Два дня, одна ночь
драма
2014, Бельгия
7.0
Обещание
мелодрама, драма
2013, Франция / Бельгия
6.0
Последняя любовь мистера Моргана
драма, комедия
2013, Германия / Бельгия / США / Франция
6.0
Кожа цвета меда
анимация, биография, драма
2012, Франция / Бельгия / Корея / Швейцария
7.0
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