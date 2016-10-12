«Неизвестная»: Рецензия Киноафиши

Найдите женщину

Она всегда серьезна и собрана. И явно не из тех, кто прячется за пустой болтовней – хороший врач должен беречь свое время. А Дженни (Адель Энель) – врач очень хороший. Нет, даже не так – она лучшая. Самый придирчивый профессор Университета уверен, что за 30 лет у него не было такой талантливой ассистентки. А, значит, Дженни достойна большего, чем рутинная работа в обычной клинике, где лечат по медицинской страховке. И ей дают шанс – место в престижной частной больнице. И не просто место – собственный кабинет.

Кадр из фильма Жан-Пьера и Люка Дарденн «Неизвестная»

Но перед уходом на новую работу, Дженни делает серьезную промашку на старой. Правда, с врачебной ошибкой этот проступок ничего общего не имеет. И с врачебной этикой тоже. Дженни всего-навсего не открыла дверь, когда поздно вечером в нее позвонили. И формально, придраться тут не к чему – никто не обязан принимать пациентов в нерабочее время. К тому же, что врач просто обязан отдыхать – его усталость может привести к неправильному диагнозу. Всё так. Но утром тело той, кого Дженни не впустила, нашли в ближайшем канале. И документов при ней не было – полиция даже имени её определить не может…

Кадр из фильма Жан-Пьера и Люка Дарденн «Неизвестная»

Люк и Жан-Пьер Дарденн – любимцы Канн. Редкий их фильм уезжал с этого фестиваля совсем без призов. «Сын», «Мальчик с велосипедом», «Молчание Лорны»… А «Дитя» и «Розетта» и вовсе взяли основную награду – «Золотую пальмовую ветвь». «Неизвестная» же стала исключением: картина не получила ничего. Совсем. Более того – на премьере фильм был ошикан публикой, а после осторожно (все-таки живые классики!) раскритикован прессой. Такая реакция так сильно подействовала на режиссеров, что они даже перемонтировали фильм, вырезав из него чуть более семи минут (что по меркам кино очень прилично). Тем не менее, «жертва» оказалась напрасной – «Неизвестную» продолжают ругать.

Кадр из фильма Жан-Пьера и Люка Дарденн «Неизвестная»

Правда, лично мне большинство претензий к фильму кажутся очень невнятными. Чаще всего братьев Дарденн обвиняют в том, что они сделали шаг в сторону от своих творческих принципов: вместо обычной жизненной ситуации в центре «Неизвестной» оказывается ситуация неординарная – убийство, детективное уравнение со многими неизвестными. (Напомним, что, например, в предыдущей картине «Два дня, одна ночь» всё гораздо прозаичнее – героиня борется за то, чтобы не быть уволенной). И в этом «отступничестве» кое-кто даже разглядел кризис той «документальной» манеры, за которую братьев так ценят.

Кадр из фильма Жан-Пьера и Люка Дарденн «Неизвестная»

На самом деле, «документальность» никуда не исчезла. Наоборот. В «Неизвестной» она достигает апогея. Статика камеры (движения в «Двух днях» было гораздо больше), «план-эпизод» (не всегда, но встречается), минимум монтажных приемов, минимум крупных планов, «случайная» манера съемки, обилие будто бы ненужных деталей (которые «непосвященному» могут показаться лишь «тормозом» в развитии действия), отсутствие музыки, подчеркнутое бытование актеров в кадре и т.д.… Ничего нового в этом нет, никто не открывает Америк – всё это лишь некоторые элементы так называемой «эстетики обыденного», и с ней работают не только братья Дарденн. Тем не менее, далеко не всегда (и не всем!) подобная манера кажется убедительной. В «Неизвестной» же эта «кинообыденность» доведена до совершенства.

Кадр из фильма Жан-Пьера и Люка Дарденн «Неизвестная»

И неординарная ситуация (за которую режиссеров так ругают) идет фильму только на пользу – возникает интрига, пусть и в бытовой оболочке. Да, в любом другом случае коктейль между «детективным» наполнением и визуальным «документализмом» мог бы оказаться смертельным. Но не в этот раз – ощущения фальши (или неправдоподобности) не возникает, наоборот, «Неизвестной» веришь. Отвлеченная криминальная история становится реальной, обрастает плотью и кровью. Реальной становится и беда героини, ее немой диалог с собственной совестью. И эффект возникает очень мощный, В общем, как мне кажется, «Неизвестная» – один из главных фильмов года, уж извините.

Кадр из фильма Жан-Пьера и Люка Дарденн «Неизвестная»

В российском прокате с 17 ноября

Расписание и покупка билетов на фильм «Неизвестная»

Вера Алёнушкина