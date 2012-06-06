Страна Франция / Бельгия / Южная Корея / Швейцария

Продолжительность 1 час 10 минут

Год выпуска 2012

Премьера в мире 6 июня 2012

Дата выхода 1 ноября 2013 США 6 июня 2012 Франция 8 мая 2014 Южная Корея

Бюджет €3 700 000

Сборы в мире $89 801

Производство 2 Minutes Animation, Artémis Productions, Belgacom