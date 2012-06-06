Франция, Бельгия, Южная Корея, Швейцария / анимация, биография, драма / 18+
7.3
О фильме
200 000 корейских детей жизнь разбросала по всему свету после окончания Корейской войны. Родившийся в 1965г в Сеуле и усыновленный в 1971г бельгийской семьёй Юнг- один из них. Фильм является автобиографическим и обращает зрителя к ключевым моментам жизни рассказчика: детский дом, приезд в Бельгию, сложная адаптация, жизнь в семье..
Couleur de peau: Miel, Approved for Adoption, Aprovado Para Adoção, Cor da Pele: Mel, Couleur de peau - miel, Culoarea pielii: Miere, Jag och mina två mammor, Kolor skóry: miodowy, Medena koža, Meekarva nahaga kasulaps, Örökbeadható, Usvajanje odobreno, Кожа цвета меда, Одобрен за осиновяване, はちみつ色のユン, 蜜色之肤, 蜜色肌膚