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Постер мультфильма Кожа цвета меда
7.3
Киноафиша Фильмы Кожа цвета меда
7.3

Кожа цвета меда

, 2012
Couleur de peau: Miel
Франция, Бельгия, Южная Корея, Швейцария / анимация, биография, драма / 18+
Постер мультфильма Кожа цвета меда
7.3

О фильме

200 000 корейских детей жизнь разбросала по всему свету после окончания Корейской войны. Родившийся в 1965г в Сеуле и усыновленный в 1971г бельгийской семьёй Юнг- один из них. Фильм является автобиографическим и обращает зрителя к ключевым моментам жизни рассказчика: детский дом, приезд в Бельгию, сложная адаптация, жизнь в семье..

В ролях

Кэти Боке
Кристель Корнил
Кристель Корнил
La mère adoptive de Jung
Уильям Корин
Jung adulte
Жан-Люк Кушар
Le père adoptif de Jung
Maxym Anciaux
Cédric à 8 ans
Mahé Collet
Valérie à 3 ans
Aaricia Dubois
Coralie à 6 ans
Aaricia Dubois
Coralie à 6 ans
Алаин Дюбуа
Gaëlle à 5 ans
Алаин Дюбуа
Gaëlle à 5 ans
Arthur Dubois
Jung à 8 ans
Jung Henin
Self
Режиссер Лоран Буало, Чон
Сценарист Лоран Буало, Jung Henin
Композитор Siegfried Canto, Little Comet
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Франция / Бельгия / Южная Корея / Швейцария
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 6 июня 2012
Дата выхода
1 ноября 2013 США
6 июня 2012 Франция
8 мая 2014 Южная Корея
Бюджет €3 700 000
Сборы в мире $89 801
Производство 2 Minutes Animation, Artémis Productions, Belgacom
Другие названия
Couleur de peau: Miel, Approved for Adoption, Aprovado Para Adoção, Cor da Pele: Mel, Couleur de peau - miel, Culoarea pielii: Miere, Jag och mina två mammor, Kolor skóry: miodowy, Medena koža, Meekarva nahaga kasulaps, Örökbeadható, Usvajanje odobreno, Кожа цвета меда, Одобрен за осиновяване, はちみつ色のユン, 蜜色之肤, 蜜色肌膚

Рейтинг мультфильма

7.3
Оцените 15 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о мультфильме

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