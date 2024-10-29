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Постер сериала Клуб убийц
Постер сериала Клуб убийц
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Клуб убийц

Клуб убийц (2024 - 2024)

Murder Club 18+
Год выпуска 2024
Страна Франция/Бельгия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал M6
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут

О чем сериал

Бывший профайлер с темным прошлым Даниель Хансен теперь работает в полиции. Хансен — настоящий профи с огромным опытом разоблачения преступников, и он очень внимателен к деталям. К тому же, мужчина является ловким манипулятором и имеет связи в самых разных сферах. Однако пару лет назад он совершил серьезную ошибку и погубил свою карьеру. Его напарницей становится молодая Амелия Делькур, которая обладает отличным чутьем следователя и горит страстью к уголовным делам. Вскоре этой парочке предстоит погрузиться в мир тайного общества, где коллекционеры и преступники покупают и продают по высоким ценам предметы, связанные со знаменитыми убийствами…

В ролях
В ролях
Эрик Кантона
Эрик Кантона
Кристель Корнил
Кристель Корнил
Тифен Давьо
Тифен Давьо
Катрин Осмален
Фридерик Лубанс
Arielle Dombasle
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Сезоны
Клуб убийц - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 4 эпизода
 
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