Бывший профайлер с темным прошлым Даниель Хансен теперь работает в полиции. Хансен — настоящий профи с огромным опытом разоблачения преступников, и он очень внимателен к деталям. К тому же, мужчина является ловким манипулятором и имеет связи в самых разных сферах. Однако пару лет назад он совершил серьезную ошибку и погубил свою карьеру. Его напарницей становится молодая Амелия Делькур, которая обладает отличным чутьем следователя и горит страстью к уголовным делам. Вскоре этой парочке предстоит погрузиться в мир тайного общества, где коллекционеры и преступники покупают и продают по высоким ценам предметы, связанные со знаменитыми убийствами…