«С вещами на вылет!»: Рецензия Киноафиши

Тяжёлая жизнь в другой стране

В 2014 вышла комедия режиссёра и сценариста Филиппа де Шоврона «Безумная свадьба» («Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?»), которая получила множество положительных отзывов и восторгов. Но на этом создание смешных фильмов француз, конечно, не прекратил. В этом году у него выходит другая комедия — «С вещами на вылет!» («Débarquement immédiat!»), которая тоже достойна внимания.

Кадр из фильма «С вещами на вылет!»

Фильм рассказывает о некоем Карзауи (Меди Садун), который незаконно живёт во Франции. Его обвиняют в том, что он нападал на старушек и обворовывал их, но наш герой всячески отрицает свою причастность к подобным происшествиям и вообще называет себя другим именем, клянясь всеми ценностями, что на самом деле он Аким.

Второй герой этой комедии — полицейский Хосе Фернандес (Эри Абиттан), который должен доставить Карзауи в Кабул, но на пути к столице Афганистан с ними происходит большое количество необычных приключений, осложняющих доставку иммигранта на родину.

Удивительно, что всего за 90 минут в фильм умудрились запихнуть столько событий, что кажется, что картина куда длиннее полутора часов. Там и путешествие в другую страну, и отдых в клубе, и перелёт в самолёте, и даже несколько часов в открытом море. Но, несмотря на насыщенность событиями, выглядит всё гармонично и даже более-менее логично.

Кстати, в фильме даже есть любовная линия. Немного странная и шаблонная, что, пожалуй, на пользу фильму не идёт, но всё-таки не обошлось и без любви.

Кадр из фильма «С вещами на вылет!»

Недовольство в фильме вызывает, пожалуй, только удивительная доверчивость Фернандеса, который раз за разом верит обманывающему его Акиму. Хотя последний действует и говорит так искренне, но ему тяжело не поверить. Каждый раз даже зритель усомнится: а вдруг сейчас он говорит правду? И иногда он её всё-таки говорит, но врёт уж слишком виртуозно, чтобы сразу определить, когда именно.

Кадр из фильма «С вещами на вылет!»

Поговорим о качестве этой не особо раскручиваемой картины. Его можно начать оценивать, например, с актёрского состава. Лица в фильме не особо знаменитые, что даже неплохо, но их игра, как и сами актёры, не запоминаются. Правда, Эри Абиттан с некоторых ракурсов ужасно похож на Джорджа Клуни, но это ему (да и картине) только в плюс.

Тяжело оценить «С вещами на вылет!» с точки зрения кинематографической ценности. Это обыкновенное кино, которое можно посмотреть субботним вечерком дома под чашечку чая с пирожком. Сюжет, хоть и не самый тривиальный, совсем не вызывает желания пересматривать картину. Посмотрели и забыли. Есть несколько забавных моментов, но не более.

Кадр из фильма «С вещами на вылет!»

Мнения французских критиков по поводу фильма разделились: одни говорят, что фильм совершенно невозможно смотреть, другие же хвалят его за лёгкость повествования. А мы, подводя итог, скажем, что на шедевр, вроде «1+1» (2011, реж. Оливье Накаш и Эрик Толедано) новая французская комедия, конечно, не тянет, но посмотреть его вполне можно. Потому что, несмотря на то, что в картине действительно есть некоторые глупости, если не искать ошибки, подвохи и шаблоны, смотрится это кино легко.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 20 октября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «С вещами на вылет!»