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Киноафиша Фильмы Поехавший

Поехавший

Le routard
Напомним о выходе в прокат

О фильме

У Яна нет работы, он никогда не выезжал за пределы своего города, но всегда мечтал путешествовать. Когда ему подворачивается невероятная возможность устроиться экспертом в престижный путеводитель, кажется, это шанс всей его жизни. Но восторг быстро сменяется ужасом: босс поручает ему за три дня посетить и оценить 40 мест в Марракеше. То, что казалось работой мечты, превращается в головокружительное приключение, полное неожиданностей и опасностей. В Марракеше даже хаммам может оказаться подпольным казино, а красавица-гид – похитительницей древностей. Чтобы выжить и сохранить работу, Яну придется переиграть грабителей, мафию, полицию и собственного босса.

Поехавший - дублированный трейлер
Поехавший  дублированный трейлер
Страна Франция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2025
Сборы в мире $1 543 848
Производство White and Yellow Films, StudioCanal, M6 Films
Другие названия
Le routard, O Melhor Emprego do Mundo, Utazásból bukó
Режиссер
Philippe Mechelen
В ролях
Хаким Джемили
Хаким Джемили
Кристиан Клавье
Кристиан Клавье
Мишель Блан
Мишель Блан
Мэнон Азем
Мэнон Азем
Фред Тесто
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
5 IMDb
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Поехавший - дублированный трейлер
Поехавший Дублированный трейлер
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Кадры из фильма
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