У Яна нет работы, он никогда не выезжал за пределы своего города, но всегда мечтал путешествовать. Когда ему подворачивается невероятная возможность устроиться экспертом в престижный путеводитель, кажется, это шанс всей его жизни. Но восторг быстро сменяется ужасом: босс поручает ему за три дня посетить и оценить 40 мест в Марракеше. То, что казалось работой мечты, превращается в головокружительное приключение, полное неожиданностей и опасностей. В Марракеше даже хаммам может оказаться подпольным казино, а красавица-гид – похитительницей древностей. Чтобы выжить и сохранить работу, Яну придется переиграть грабителей, мафию, полицию и собственного босса.