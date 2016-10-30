С вещами на вылет!
– Несгибаемый коп Хосе Фернандес получает задание экстрадировать в Кабул обычного человека по имени Аким, которого по ошибке приняли за террориста. Аким никогда прежде не был ни в каком Кабуле, но для Хосе это не имеет никакого значения. Задание должно быть выполнено. Однако вынужденная посадка в Мальте внезапно меняет все карты. Теперь Хосе самого принимают за араба и им обоим приходится пуститься в бега.
зал смеялся, когда "афганцу" запихивают в рот кусок мыла, пристёгивают его наручниками к батарее в санузле. и вообще очень много сцен происходит в туалете и около него.
и вроде бы всё человечно так заканчивается.
но было не смешно мне. фильм так себе, средней тяжести. скачивать не буду.
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