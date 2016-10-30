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С вещами на вылет! - Дублированный трейлер
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С вещами на вылет!. Дублированный трейлер

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Дата публикации: 26 августа 2016
С вещами на вылет! – Несгибаемый коп Хосе Фернандес получает задание экстрадировать в Кабул обычного человека по имени Аким, которого по ошибке приняли за террориста. Аким никогда прежде не был ни в каком Кабуле, но для Хосе это не имеет никакого значения. Задание должно быть выполнено. Однако вынужденная посадка в Мальте внезапно меняет все карты. Теперь Хосе самого принимают за араба и им обоим приходится пуститься в бега.
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alex 30 октября 2016, 20:51
Оценка
да, тяжёлая для авторов тема: беженцы, мигранты, граждане-неграждане ,- и попытка шутить на неё.

зал смеялся, когда "афганцу" запихивают в рот кусок мыла, пристёгивают его наручниками к батарее в санузле. и вообще очень много сцен происходит в туалете и около него.

и вроде бы всё человечно так заканчивается.

но было не смешно мне. фильм так себе, средней тяжести. скачивать не буду.
30 октября 2016, 20:51 Ответить
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