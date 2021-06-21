«Самая безумная свадьба»: Рецензия Киноафиши

Окончательно примирившись с зятьями-иностранцами, после отпуска на их родине Клод и Мари счастливы вернуться в дорогую сердцу Францию. Но их радость будет недолгой, ведь мужья дочерей подкидывают новые проблемы. Постоянно сталкиваясь с расизмом и профессиональными ущемлениями, они решают уехать к себе домой и начать все заново. Клод с Мари не могут смотреть, как большая семья распадается, и вынуждены придумать хитроумный план, надеясь изменить взгляды зятьев. Цель простая — опять влюбить их в свою страну. Тем временем во Францию планирует приехать семья Кофи, чтобы увидеть рождение внука и сыграть свадьбу своей дочери. Вот только их ждет настоящее потрясение. Избранник явно не вписывается в представление о будущем дочери и превратит праздник в очередное испытание.

На этот раз неугомонному Клоду в исполнении Кристиана Клавье придется примерить на себя новую роль. Теперь он становится защитником зятьев-иностранцев, таким ангелом-хранителем, пытающимся открыть глаза на совершение большой ошибки — предательство дорогой Франции. Именно так Клод расценивает даже мимолетную мысль покинуть лучшую страну в мире. Смена положения в семейных конфликтах все равно не мешает отпускать расистские шуточки, которые кажутся ему абсолютно приемлемыми и лишь подчеркивают устоявшуюся реальность.

Самая безумная свадьба

Место всем недовольного ворчуна недолго остается вакантным. В сиквеле его занимают мужья дочерей. Найдя общий язык между собой, они перестают ладить с французами, которые не готовы относиться к иностранцам как к равным. Героев окружают высокомерие и неприязнь большого города, заставляющего идти на постоянные уступки, оставаясь в самом хвосте жизни. Но сами того не замечая, зятья начинают проявлять нетерпимость, очень быстро превращаясь в Клода. Они видят во всем исключительно плохое, думают об окружающих заговорах и следуют исключительно за предрассудками.

Непонимание и претензии становятся здесь общими проблемами, в какой-то степени обезличивая очень разных героев. История сосредотачивается именно на культурных особенностях, ведь французом можно стать не только по рождению. И сколько бы главные герои ни пытались отрицать очевидное, именно Франция давно стала их подлинной родиной. Дальше дело за малым – открыть им на это глаза. Это вновь рождает массу смешных ситуаций на грани фола. Неожиданно на втором плане остались жены, превратившиеся в тень своих мужей. Почти все время они держатся в стороне от их разногласий и переосмысления жизни, ожидая их финального преображения.

Самая безумная свадьба

Новой острой проблемой становится преодоление гомофобии со стороны африканских гостей. Их дочь решает жениться на девушке, ступая в противоборство с довольно радикально настроенным отцом. Он до последнего не подозревает об этом и приходит в ужас, как когда-то это сделал Клод при виде будущего зятя. В этот раз свадьба оказывается не главным событием в истории, но все еще помогает собрать всех месте и совершить трогательное примирение.

«Самая безумная свадьба» — сиквел, в котором все осталось уже на проверенных местах. Создатели просто взяли старую колоду и хорошо ее перетасовали, позволив знакомым героям примерить новые образы в столкновении с отсутствием политкорректности и расизмом. От местного юмора не придется ждать очень тонких и завуалированных шуток. Тут никто не пытается осторожничать, боясь задеть чужие чувства. Наоборот, все стараются быть очень простыми, открытыми и часто не стесняются в выражениях. Но даже в местных конфликтах не чувствуется и капли агрессии. Перед нами все-таки дружное семейство, готовое стоять друг за друга, несмотря на большие различия.

Картина понравится поклонникам французских комедий, готовых к столкновению с острым социальным юмором.