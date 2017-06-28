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Dead Trigger

Осечка, 2017

2017 / США
3.6 Оцените
15 голосов
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О фильме

2021 год. 5 лет назад таинственный вирус превратил людей в кровожадную нежить. В целях борьбы с вирусом был создан специальный Отдел по Борьбе с Заразой, в который были отобраны лучшие солдаты и специалисты по борьбе с инфицированными. Из-за большой текучки кадров в подразделении отряд постоянно нуждается в новых бойцах. Для выявления лучших была создана онлайн-видеоигра Dead Trigger, в которой участники получают возможность отрабатывать свои навыки в реальных боевых условиях. За успехами игроков следит руководство ОБЗ, которое принимает в отряд самых успешных истребителей зомби. Группа таких молодых новобранцев отправляется в очаг заразы, чтобы найти пропавшую команду ученых.

3.6 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 18 февраля 2021
Премьера в мире 28 июня 2017
Режиссер
Майк Кафф
В ролях
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Отем Ризер
Отем Ризер
Исайя Вашингтон
Исайя Вашингтон
Джастин Чон
Джоэль Гретш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Осечка 1 постер
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