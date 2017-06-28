Осечка, 2017

2021 год. 5 лет назад таинственный вирус превратил людей в кровожадную нежить. В целях борьбы с вирусом был создан специальный Отдел по Борьбе с Заразой, в который были отобраны лучшие солдаты и специалисты по борьбе с инфицированными. Из-за большой текучки кадров в подразделении отряд постоянно нуждается в новых бойцах. Для выявления лучших была создана онлайн-видеоигра Dead Trigger, в которой участники получают возможность отрабатывать свои навыки в реальных боевых условиях. За успехами игроков следит руководство ОБЗ, которое принимает в отряд самых успешных истребителей зомби. Группа таких молодых новобранцев отправляется в очаг заразы, чтобы найти пропавшую команду ученых.