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Джанлука Гобби
Джанлука Гобби
Gianluca Gobbi
О персоне
Фильмография
Джанлука Гобби
Gianluca Gobbi
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Дата рождения
12 октября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Биография Джанлуки Гобби
Родился 12 октября 1974 года. Милан, Италия.
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Фильмография Джанлуки Гобби
Догмэн
драма
2018, Италия / Франция
6.0
Сделано в Италии
драма, комедия
2018, Италия
5.0
Моя мама
драма
2015, Италия / Франция / Германия
7.0
Все свободны
мюзикл, комедия
2009, Италия
6.0
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