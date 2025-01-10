Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
1 постер
Киноафиша
Сериалы
М. Сын века
М. Сын века (2025 - 2025)
M. Il figlio del secolo
18+
драма
исторический
Год выпуска
2025
Страна
Италия/Франция
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
Sky Atlantic
Продолжительность сериала
6 часов 40 минут
О чем сериал
История восхождения к власти итальянского диктатора Бенито Муссолини.
Развернуть
М. Сын века
трейлер первого сезона
трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Гаэтано Бруно
Лука Маринелли
Маурицио Ломбарди
Габриэль Фальсетта
Лоренцо Цурцоло
Франческо Руссо
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.2
IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2025,
8 эпизодов
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667