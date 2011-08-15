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Постер сериала Игра в ложь
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Киноафиша Сериалы Игра в ложь

Игра в ложь (2011 - …)

The Lying Game 18+
Год выпуска 2011
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал FreeForm
Продолжительность сериала 22 часа 0 минут

О чем сериал

Сериал «Игра в ложь» – это детективная драма о разлученных при рождении близнецах. Эмма воспитывается в приемной семье, она добропорядочная девушка и послушная дочь. Но все меняется, когда она узнает, что у нее есть сестра-близнец Саттон, которая, в отличие от нее самой, росла в шикарном богатом доме. Девушки встречаются и решают на время поменяться местами, чтобы выяснить как можно больше о своей биологической матери. Сперва Эмма наслаждается непривычной роскошью, но вскоре выясняется, что настоящая Саттон пропала.

В ролях
В ролях
Элис Грецин
Харизма Карпентер
Харизма Карпентер
Хелен Слейтер
Адриан Пасдар
Адриан Пасдар
Блэр Редфорд
Энди Бакли
Энди Бакли
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Игра в ложь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 20 эпизодов
 
Игра в ложь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 10 эпизодов
 
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