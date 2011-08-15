Сериал «Игра в ложь» – это детективная драма о разлученных при рождении близнецах. Эмма воспитывается в приемной семье, она добропорядочная девушка и послушная дочь. Но все меняется, когда она узнает, что у нее есть сестра-близнец Саттон, которая, в отличие от нее самой, росла в шикарном богатом доме. Девушки встречаются и решают на время поменяться местами, чтобы выяснить как можно больше о своей биологической матери. Сперва Эмма наслаждается непривычной роскошью, но вскоре выясняется, что настоящая Саттон пропала.