Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Послания призрака
Постер к сериалу Послания призрака
Постер к сериалу Послания призрака
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Послания призрака
Послания призрака (2019 - …) Ghostwriter 6+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 10 часов 50 минут
О чем сериал

«Послания призрака» — американский сериал, снятый в жанре подросткового фэнтези. Производством шоу занимается стриминговая платформа Apple TV+. «Послания призрака» являются перезагрузкой одноименного проекта, выходящего в конце девяностых годов. Главные герои — четверо школьников, которые пытаются разгадать загадку старого книжного магазина. В один прекрасный день призрак, проживающий в этом магазине, начинает выпускать в реальный мир сказочных персонажей. Подросткам предстоит объединить свои усилия, чтобы узнать, что движет гостем из потустороннего мира и каким образом можно обратить его магию вспять.

Послания призрака - трейлер второго сезона
Послания призрака
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Никола Коррейя-Дамуд
Никола Коррейя-Дамуд
Айзек Ареллянес
Айзек Ареллянес Ruben Reyna
Амади Чапата Chevon Redmond
Ханна Левинсон Donna Palmer-Moreno
Джастин Санчес Curtis Palmer-Moreno
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Послания призрака - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 13 эпизодов
 
Послания призрака - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 13 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Послания призрака
Кадры из сериала
Related video
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Приложение киноафиши