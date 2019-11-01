«Послания призрака» — американский сериал, снятый в жанре подросткового фэнтези. Производством шоу занимается стриминговая платформа Apple TV+. «Послания призрака» являются перезагрузкой одноименного проекта, выходящего в конце девяностых годов. Главные герои — четверо школьников, которые пытаются разгадать загадку старого книжного магазина. В один прекрасный день призрак, проживающий в этом магазине, начинает выпускать в реальный мир сказочных персонажей. Подросткам предстоит объединить свои усилия, чтобы узнать, что движет гостем из потустороннего мира и каким образом можно обратить его магию вспять.