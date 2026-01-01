Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мартен Лоизильон
Martin Loizillon
Киноафиша
Персоны
Мартен Лоизильон
Мартен Лоизильон
Martin Loizillon
Дата рождения
1 января 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Молодая кровь
(2015)
6.6
Штиль
(2011)
5.7
Что-то в воздухе
(2012)
Фильмография Мартен Лоизильон
Жанр
Все
Военный
Драма
Исторический
Год
Все
2015
2012
2011
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.4
Молодая кровь
La tête haute
драма
2015, Франция
Смотреть трейлер
5.7
Что-то в воздухе
Après mai
драма
2012, Франция
Смотреть трейлер
6.6
Штиль
La mer à l'aube
исторический, драма, военный
2011, Франция / Германия
