Что-то в воздухе
– Париж, ранние 70-е. Всё ещё на слуху знаменитые студенческие демонстрации 1968 года. Жиль — 18-летней старшеклассник, остро переживает перемены, происходящие во французском обществе. Резко меняющийся политический климат, коллизия различных идеологий — всё это сильно беспокоит юного героя. Как и большинство его друзей, он разрывается между приверженностью радикальным идеям и личным амбициями. Череда романтических приключений и художественных открытий приводит Жиля и его друзей в Италию, а затем в Лондон. В конце концов, каждому из них придется принять важное решение, чтобы найти свое место в этом беспокойном мире.
Авторизация по e-mail