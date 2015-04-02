Меню
Что-то в воздухе - трейлер
Что-то в воздухе. Трейлер

Что-то в воздухе. Трейлер

Дата публикации: 31 мая 2013
Что-то в воздухе – Париж, ранние 70-е. Всё ещё на слуху знаменитые студенческие демонстрации 1968 года. Жиль — 18-летней старшеклассник, остро переживает перемены, происходящие во французском обществе. Резко меняющийся политический климат, коллизия различных идеологий — всё это сильно беспокоит юного героя. Как и большинство его друзей, он разрывается между приверженностью радикальным идеям и личным амбициями. Череда романтических приключений и художественных открытий приводит Жиля и его друзей в Италию, а затем в Лондон. В конце концов, каждому из них придется принять важное решение, чтобы найти свое место в этом беспокойном мире.
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
Ремейк "Мечтателей"?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
5.7 Что-то в воздухе
Что-то в воздухе драма, 2012, Франция
