«Налетчики» — многосерийный французский триллер, созданный американской корпорацией Netflix. События фокусируются на профессиональном грабителе по имени Меди, который оказывается в смертельном противостоянии с могущественным мафиози. По ходу развития событий становится очевидно, что жестокий наркобарон готов убить самых близких людей главного героя, лишь бы добиться своей цели. Меди приходится обратиться за помощью к своим друзьям-ворам, ведь только они могут помочь ему уберечь ни в чем не повинную семью...