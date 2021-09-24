Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Налетчики
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
Оцените
Киноафиша Сериалы Налетчики
Налетчики (2021 - …) Braqueurs 18+
Год выпуска 2021
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 42 минуты
О чем сериал

«Налетчики» — многосерийный французский триллер, созданный американской корпорацией Netflix. События фокусируются на профессиональном грабителе по имени Меди, который оказывается в смертельном противостоянии с могущественным мафиози. По ходу развития событий становится очевидно, что жестокий наркобарон готов убить самых близких людей главного героя, лишь бы добиться своей цели. Меди приходится обратиться за помощью к своим друзьям-ворам, ведь только они могут помочь ему уберечь ни в чем не повинную семью...

Налетчики - трейлер
Налетчики
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Жюльен Леклерк
Жюльен Леклерк
Hamid Hlioua
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сами Буажила
Сами Буажила Yanis Zeri
Герт Ван Рампелберг
Карлос Шрам
Сэм Калиди Momo
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Налетчики - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
«Бумажный дом» и другие: 8 фильмов и сериалов Netflix об ограблениях
«Бумажный дом» и другие: 8 фильмов и сериалов Netflix об ограблениях
Кадры из сериала
Related video
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Приложение киноафиши