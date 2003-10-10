Мэгги Джонс

Раньше мариновала грибы как все — теперь только «по-южному»: секрет в 1 добавке в маринад

«Правила здесь написаны если не кровью, то отравлениями»: нужно ли стерилизовать банки перед закруткой — повар поставил жирную точку

Выпросил у друзей остатки обоев и отправил шторы на помойку: делаю роскошное жалюзи за 0 рублей — а выглядит на пару тысяч

Кто тут мылся, брился и страдал: угадайте советский фильм по смешной сцене в ванной (тест)

Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской

От «Фишера» до «Игры престолов»: 7 шикарных сериалов с высокими рейтингами, которые я бы включила без раздумий

«Пересматривал раз 10»: режиссёр «Отпечатков» и «Бара "Один звонок"» назвал 2 российских сериала, которые считает культовыми

Готовимся к новым «Мстителям»: до декабря обязательно посмотреть 15 работ Marvel, чтобы не сидеть с глупым видом в кино

Русский 007 с саблей и в тюбетейке против турок: а вы знали про наш ответ Джеймсу Бонду?

Okko переснял советский фильм, получивший премию «Оскар» в 1975 году: в главных ролях Миронов, в титрах — Фрейндлих