Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мама мафия " 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Эми Адамс, Пол Радд и Тесса Томпсон сыграют в ремейке испанской трагикомедии «Соседи сверху»

Эми Адамс, Пол Радд и Тесса Томпсон сыграют в ремейке испанской трагикомедии «Соседи сверху»

5 мая 2023 11:25
Эми Адамс, Пол Радд и Тесса Томпсон сыграют в ремейке испанской трагикомедии «Соседи сверху»

Фильм на тему супружества и секса.

По информации Deadline, Эми Адамс («Прибытие»), Пол Радд («Человек-муравей») и Тесса Томпсон («Мир Дикого Запада») присоединились к актерскому составу ремейка испанской трагикомедии «Соседи сверху» (2020), получившему название The Invite («Приглашение»).

Проект разрабатывают студии FilmNation Entertainment и Permut Presentations. Снимут фильм супруги Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис, ранее работавшие вместе над картинами «Маленькая мисс Счастье», «Руби Спаркс» и «Битва полов». Сценарий написали Рашида Джонс («Селеста и Джесси навсегда») и Уилл МакКормак («История игрушек 4»).

The Invite расскажет о Джо (Радд) и Анжеле (Адамс), отношения которых зашли в тупик после 15 лет совместной жизни. Потеряв надежду поговорить с мужем без ссор о семейных проблемах, Анджела решает пригласить их шумных соседей Кайлу (Томпсон) и Шейна на коктейли. Джо не очень рад тому, что ему приходится проводить время в компании этой парочки, и планирует воспользоваться случаем, чтобы поругаться с ними. Однако вечер принимает неожиданный поворот, когда Джо и Анжела узнают о том, что Шейн и Кайла устраивают еженедельные оргии и хотят пригласить героев на одну из них.

Постановщиком оригинальных «Соседей сверху» выступил Сеск Гай («Истории, которые нельзя рассказывать»). Фильм был удостоен множества престижных наград, в том числе номинации на главный приз премии «Гойя» и номинации на приз за лучшую комедию Европейской киноакадемии. Ранее картина уже получила ремейки в Италии, Швейцарии и других странах.

Фото: Courtesy/Justin Bishop/Cibelle Levi
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: какой ты Хоакин Феникс из кино? Тест: какой ты Хоакин Феникс из кино? Читать далее 4 мая 2023
Киногороскоп: кто ты из мира «Бриджертонов» по знаку зодиака Киногороскоп: кто ты из мира «Бриджертонов» по знаку зодиака Читать далее 3 мая 2023
В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов В духе Эмили Купер и Кэрри Брэдшоу: 5 трендовых сумок, как у героинь популярных сериалов Читать далее 2 мая 2023
Прыжки в холодную воду и встреча с кумирами: чем запомнился 3-й сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» главным актерам Прыжки в холодную воду и встреча с кумирами: чем запомнился 3-й сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» главным актерам Читать далее 1 мая 2023
Телепрограмма на сегодня: 6 мая 2023 года для всех каналов Телепрограмма на сегодня: 6 мая 2023 года для всех каналов Читать далее 6 мая 2023
Новый злодей в киновселенной Marvel: 5 фактов о Высшем эволюционере Новый злодей в киновселенной Marvel: 5 фактов о Высшем эволюционере Читать далее 5 мая 2023
Что смотреть после «Королевы Шарлотты»: 10 захватывающих костюмированных сериалов Что смотреть после «Королевы Шарлотты»: 10 захватывающих костюмированных сериалов Читать далее 5 мая 2023
Что смотреть на майских праздниках: «Все страхи Бо», продолжение сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Подземелья и драконы» Что смотреть на майских праздниках: «Все страхи Бо», продолжение сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Подземелья и драконы» Читать далее 3 мая 2023
В ожидании лета: 10 самых солнечных фильмов В ожидании лета: 10 самых солнечных фильмов Читать далее 1 мая 2023
Банальность зла: 7 жутких сериалов про маньяков, похожих на «Мерзлую землю» Банальность зла: 7 жутких сериалов про маньяков, похожих на «Мерзлую землю» Читать далее 5 мая 2023
Related video