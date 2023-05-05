Эми Адамс, Пол Радд и Тесса Томпсон сыграют в ремейке испанской трагикомедии «Соседи сверху»

По информации Deadline, Эми Адамс («Прибытие»), Пол Радд («Человек-муравей») и Тесса Томпсон («Мир Дикого Запада») присоединились к актерскому составу ремейка испанской трагикомедии «Соседи сверху» (2020), получившему название The Invite («Приглашение»).

Проект разрабатывают студии FilmNation Entertainment и Permut Presentations. Снимут фильм супруги Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис, ранее работавшие вместе над картинами «Маленькая мисс Счастье», «Руби Спаркс» и «Битва полов». Сценарий написали Рашида Джонс («Селеста и Джесси навсегда») и Уилл МакКормак («История игрушек 4»).

The Invite расскажет о Джо (Радд) и Анжеле (Адамс), отношения которых зашли в тупик после 15 лет совместной жизни. Потеряв надежду поговорить с мужем без ссор о семейных проблемах, Анджела решает пригласить их шумных соседей Кайлу (Томпсон) и Шейна на коктейли. Джо не очень рад тому, что ему приходится проводить время в компании этой парочки, и планирует воспользоваться случаем, чтобы поругаться с ними. Однако вечер принимает неожиданный поворот, когда Джо и Анжела узнают о том, что Шейн и Кайла устраивают еженедельные оргии и хотят пригласить героев на одну из них.

Постановщиком оригинальных «Соседей сверху» выступил Сеск Гай («Истории, которые нельзя рассказывать»). Фильм был удостоен множества престижных наград, в том числе номинации на главный приз премии «Гойя» и номинации на приз за лучшую комедию Европейской киноакадемии. Ранее картина уже получила ремейки в Италии, Швейцарии и других странах.