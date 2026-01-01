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Фильмография
Леон Беласко
Leon Belasco
Киноафиша
Персоны
Леон Беласко
Леон Беласко
Leon Belasco
Дата рождения
11 октября 1902
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
1 июня 1988
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.2
Моя любимая жена
(1940)
6.4
Каждая девушка должна выйти замуж
(1948)
6.4
Канкан
(1960)
Фильмография Леон Беласко
6.4
Канкан
Can-Can
мелодрама, мюзикл, комедия
1960, США
5.9
Сын Али-Бабы
Son of Ali Baba
фэнтези, приключения, боевик
1952, США
5.8
Счастливая любовь
Love Happy
комедия
1949, США
6.4
Каждая девушка должна выйти замуж
Every Girl Should Be Married
комедия
1948, США
7.2
Моя любимая жена
My Favorite Wife
комедия, мелодрама
1940, США
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