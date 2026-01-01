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Фильмография
Эми Матисио
Amy Matysio
Киноафиша
Персоны
Эми Матисио
Эми Матисио
Amy Matysio
Дата рождения
31 августа 1976
День рождения через 3 дн. (31 августа)
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.9
Перерожденные
(2024)
6.6
Просто друзья
(2005)
6.2
Летние искры
(2026)
Фильмография Эми Матисио
6.2
Летние искры
Summer Sparks
комедия, семейный, мелодрама
2026, США
Смотреть трейлер
6.9
Перерожденные
Die Alone
ужасы, триллер
2024, Канада
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5.1
Давай поженимся
Dream Wedding
мелодрама
2023, Канада
4.1
Сверхъестественное. Прибытие
Cosmic Dawn
фантастика, триллер
2022, Канада
3.5
В плену у космоса
Stranded
ужасы, фантастика
2013, Канада
4.2
Пес-вампир
Vampire Dog
семейный
2012, Канада
6.6
Просто друзья
Just Friends
мелодрама, комедия
2005, Германия / США / Канада
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