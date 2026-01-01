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Эми Матисио Amy Matysio
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Эми Матисио

Amy Matysio

Дата рождения
31 августа 1976 День рождения через 3 дн. (31 августа)
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Романтический герой, Комедийный актёр, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Перерожденные 6.9
Перерожденные (2024)
Просто друзья 6.6
Просто друзья (2005)
Летние искры 6.2
Летние искры (2026)

Фильмография Эми Матисио

Летние искры 6.2
Летние искры Summer Sparks
комедия, семейный, мелодрама 2026, США
Смотреть трейлер
Перерожденные 6.9
Перерожденные Die Alone
ужасы, триллер 2024, Канада
Смотреть трейлер
Давай поженимся 5.1
Давай поженимся Dream Wedding
мелодрама 2023, Канада
Сверхъестественное. Прибытие 4.1
Сверхъестественное. Прибытие Cosmic Dawn
фантастика, триллер 2022, Канада
В плену у космоса 3.5
В плену у космоса Stranded
ужасы, фантастика 2013, Канада
Пес-вампир 4.2
Пес-вампир Vampire Dog
семейный 2012, Канада
Просто друзья 6.6
Просто друзья Just Friends
мелодрама, комедия 2005, Германия / США / Канада
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