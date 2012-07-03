Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Пес-вампир
4.2 Рейтинг IMDb: 4.3
Киноафиша Фильмы Пес-вампир

Пес-вампир

Vampire Dog 18+
Страна Канада
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2012
Премьера в мире 3 июля 2012
3 декабря 2012 Германия
25 сентября 2012 США
MPAA G
Производство Joker Films, Trilight Entertainment
Vampire Dog, Cachorro Vampiro, Chú Chó Ma Cà Rồng, Le chien vampire, Mancs, a vámpírkutya, Pies-wampir, Un Chien Croc Bien!, Upírsky pes, Vampir Köpek, Vampire Dog - Mein bester Kumpel - Ein Vampir auf vier Pfoten, Пес-вампир, おしゃべり魔法犬ファン
Джофф Андерсон
Эми Матисио
Рон Педерсон
Кимберли Элек
Джулия Сара Стоун
4.2
11 голосов
4.3 IMDb
