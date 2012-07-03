Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Рейтинги
4.2
Рейтинг IMDb: 4.3
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Пес-вампир
Пес-вампир
Vampire Dog
18+
Напомним о выходе в прокат
семейный
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2012
Премьера в мире
3 июля 2012
Дата выхода
3 декабря 2012
Германия
25 сентября 2012
США
MPAA
G
Производство
Joker Films, Trilight Entertainment
Другие названия
Vampire Dog, Cachorro Vampiro, Chú Chó Ma Cà Rồng, Le chien vampire, Mancs, a vámpírkutya, Pies-wampir, Un Chien Croc Bien!, Upírsky pes, Vampir Köpek, Vampire Dog - Mein bester Kumpel - Ein Vampir auf vier Pfoten, Пес-вампир, おしゃべり魔法犬ファン
Режиссер
Джофф Андерсон
В ролях
Эми Матисио
Рон Педерсон
Кимберли Элек
Джулия Сара Стоун
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
4.2
Оцените
11
голосов
4.3
IMDb
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Fang
Время желе.
