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Amy Matysio Amy Matysio
Kinoafisha Persons Amy Matysio

Amy Matysio

Amy Matysio

Date of Birth
31 August 1976 Birthday in 1 day(s)
Age
49 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Actress, Writer, Producer
Actor type
Romantic hero, Comedy actor, Horror actor

Popular Films

Die Alone 6.9
Die Alone (2024)
Just Friends 6.6
Just Friends (2005)
Summer Sparks 6.2
Summer Sparks (2026)

Filmography

Summer Sparks 6.2
Summer Sparks Summer Sparks
Comedy, Family, Romantic 2026, USA
Watch trailer
Die Alone 6.9
Die Alone Die Alone
Horror, Thriller 2024, Canada
Watch trailer
Dream Wedding 5.1
Dream Wedding Dream Wedding
Romantic 2023, Canada
Cosmic Dawn 4.1
Cosmic Dawn Cosmic Dawn
Sci-Fi, Thriller 2022, Canada
Stranded 3.5
Stranded Stranded
Horror, Sci-Fi 2013, Canada
Vampire Dog 4.2
Vampire Dog Vampire Dog
Family 2012, Canada
Just Friends 6.6
Just Friends Just Friends
Romantic, Comedy 2005, Germany / USA / Canada
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