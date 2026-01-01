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Amy Matysio
Amy Matysio
Kinoafisha
Persons
Amy Matysio
Amy Matysio
Amy Matysio
Date of Birth
31 August 1976
Birthday in 1 day(s)
Age
49 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Actress, Writer, Producer
Actor type
Romantic hero
,
Comedy actor
,
Horror actor
Popular Films
6.9
Die Alone
(2024)
6.6
Just Friends
(2005)
6.2
Summer Sparks
(2026)
Filmography
6.2
Summer Sparks
Summer Sparks
Comedy, Family, Romantic
2026, USA
Watch trailer
6.9
Die Alone
Die Alone
Horror, Thriller
2024, Canada
Watch trailer
5.1
Dream Wedding
Dream Wedding
Romantic
2023, Canada
4.1
Cosmic Dawn
Cosmic Dawn
Sci-Fi, Thriller
2022, Canada
3.5
Stranded
Stranded
Horror, Sci-Fi
2013, Canada
4.2
Vampire Dog
Vampire Dog
Family
2012, Canada
6.6
Just Friends
Just Friends
Romantic, Comedy
2005, Germany / USA / Canada
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