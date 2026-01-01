Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Луис Хофманн
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Награды и номинации Луиса Хофманна
Louis Hofmann
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Награды и номинации Луиса Хофманна
Берлинале 2017
EFP Падающая звезда
Победитель
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
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