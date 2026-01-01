Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Адам Лунгрен
Adam Lundgren
Киноафиша
Персоны
Адам Лунгрен
Адам Лунгрен
Adam Lundgren
Дата рождения
15 февраля 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Гётеборг, Швеция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.7
Голубые глаза
(2014)
6.6
Конвой
(2023)
6.2
Андердог
(2014)
Фильмография Адам Лунгрен
Жанр
Все
Биография
Боевик
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Триллер
Ужасы
Год
Все
2023
2022
2014
2011
Все
7
Фильмы
5
Сериалы
2
Актер
7
5.5
Заложник
драма, триллер
2023, Швеция
5.9
Конференция
Konferensen
комедия, ужасы, детектив
2023, Швеция
Смотреть трейлер
6.6
Конвой
Konvoi
боевик, драма, исторический
2023, Норвегия
6
Хильма
Hilma
биография, драма
2022, Швеция
6.7
Голубые глаза
драма, триллер
2014, Швеция
6.2
Андердог
Svenskjävel
драма
2014, Швеция / Норвегия
3.8
Обезьянки
Apflickorna
драма
2011, Швеция
Смотреть трейлер
Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
Каверин снова в промахе, опера действуют странно, полковники бегают по улицам: что не так с полицией в «Первом отделе 5»
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667