«Патриот» — комедийный сериал от телеканала ТНТ, в центре сюжета — молодой парень Александр Кучин. Он настоящий патриот, только что вернувшись из армии, собирается поступить в академию ФСБ и служить на благо любимый родины. В ожидании экзаменов в академии ему предстоит завоевать сердце Лены Сысариной, своей школьной любви, наставить глуповатого брата Валеру и его друзей на путь истинный. Лена же только недавно вернулась с проекта «Дом 2» и планирует в скором времени вновь поехать в Москву, чтобы построить звездную карьеру.