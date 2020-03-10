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Постер к сериалу Патриот
Постер к сериалу Патриот
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Киноафиша Сериалы Патриот
Патриот (2020 - …) Патриот 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 15 часов 25 минут
О чем сериал

«Патриот» — комедийный сериал от телеканала ТНТ, в центре сюжета — молодой парень Александр Кучин. Он настоящий патриот, только что вернувшись из армии, собирается поступить в академию ФСБ и служить на благо любимый родины. В ожидании экзаменов в академии ему предстоит завоевать сердце Лены Сысариной, своей школьной любви, наставить глуповатого брата Валеру и его друзей на путь истинный. Лена же только недавно вернулась с проекта «Дом 2» и планирует в скором времени вновь поехать в Москву, чтобы построить звездную карьеру.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алена Савастова
Алена Савастова Катя
Владимир Сычев
Владимир Сычев
Алексей Базанов
Алексей Базанов Валера
Антон Жижин
Антон Жижин Саня
Евгения Капралова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Патриот - Сезон 1 Сезон 1
2020, 17 эпизодов
 
Патриот - Сезон 2 Сезон 2
2021, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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