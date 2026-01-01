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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Лесли Пэрриш
Leslie Parrish
Киноафиша
Персоны
Лесли Пэрриш
Лесли Пэрриш
Leslie Parrish
Дата рождения
13 марта 1935
Возраст
91 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.9
Кандидат от Манчжурии
(1962)
6.5
Секс и незамужняя девушка
(1964)
6.1
За любовь или за деньги
(1963)
Фильмография Лесли Пэрриш
3.3
Вторжение гигантских пауков
The Giant Spider Invasion
ужасы, фантастика
1975, США
6.5
Секс и незамужняя девушка
Sex and the Single Girl
комедия, мелодрама
1964, США
6.1
За любовь или за деньги
For Love or Money
комедия
1963, США
7.9
Кандидат от Манчжурии
The Manchurian Candidate
триллер, драма
1962, США
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