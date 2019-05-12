Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Матико Кё
Machiko Kyō
Киноафиша
Персоны
Матико Кё
Матико Кё
Machiko Kyō
Дата рождения
25 марта 1924
Возраст
95 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
12 мая 2019
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.2
Сказки туманной луны после дождя
(1953)
7.9
Плавучие травы
(1959)
7.9
Расемон
(1950)
Фильмография Матико Кё
Жанр
Все
Детский
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Приключения
Семейный
Триллер
Фантастика
Год
Все
1966
1959
1956
1953
1951
1950
Все
7
Фильмы
7
Актер
7
7.4
Маленький беглец
Chiisai tôbôsha
приключения, семейный, детский
1966, СССР / Япония
7.9
Плавучие травы
Ukikusa
драма
1959, Япония
6.7
Чайная церемония
The Teahouse of the August Moon
комедия
1956, США
8.2
Сказки туманной луны после дождя
Ugetsu monogatari
триллер, драма, фантастика
1953, Япония
7.1
Врата ада
Jigokumon
драма, исторический, мелодрама
1953, Япония
6.2
Повесть о Гэндзи
Genji monogatari
драма, исторический
1951, Япония
7.9
Расемон
Rashomon
драма
1950, Япония
