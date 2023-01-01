Андрей Звягинцев. Режиссер, 2017

Жанр: документальный В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Портрет режиссера Андрея Звягинцева на фоне съемок его фильма «Нелюбовь». Развернуть 7.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7 Продолжительность 58 минут Год выпуска 2017 Возраст 16+ Режиссер Дмитрий Рудаков Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат