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Андрей Звягинцев. Режиссер
7.6
Андрей Звягинцев. Режиссер
, 2017
Andrey Zvyagintsev. Rezhisser
Россия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
7.6
О фильме
Портрет режиссера Андрея Звягинцева на фоне съемок его фильма «Нелюбовь».
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В ролях
Алексей Фатеев
Self
Андрис Кейшс
Self
Михаил Владимирович Кричман
Self
Алексей Розин
Self
Марьяна Спивак
Self
Андрей Звягинцев
Self
Режиссер
Дмитрий Рудаков
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
58 минут
Год выпуска
2017
Премьера в мире
8 декабря 2017
Производство
Non-Stop Productions
Другие названия
Andrey Zvyagintsev. Rezhisser, Andrey Zvyagintsev. The Director, Loveless Making Film, Андрей Звягинцев. Режиссер, Andrey Zvyagintsev. Rezhissyor
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Рейтинг фильма
7.6
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 1 марта 2023
Отзывы о фильме
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