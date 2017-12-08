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Постер фильма Андрей Звягинцев. Режиссер
7.6
Киноафиша Фильмы Андрей Звягинцев. Режиссер
7.6

Андрей Звягинцев. Режиссер

, 2017
Andrey Zvyagintsev. Rezhisser
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Андрей Звягинцев. Режиссер
7.6

О фильме

Портрет режиссера Андрея Звягинцева на фоне съемок его фильма «Нелюбовь».

В ролях

Алексей Фатеев
Алексей Фатеев
Self
Андрис Кейшс
Андрис Кейшс
Self
Михаил Владимирович Кричман
Self
Алексей Розин
Алексей Розин
Self
Марьяна Спивак
Марьяна Спивак
Self
Андрей Звягинцев
Андрей Звягинцев
Self
Режиссер Дмитрий Рудаков
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 58 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 8 декабря 2017
Производство Non-Stop Productions
Другие названия
Andrey Zvyagintsev. Rezhisser, Andrey Zvyagintsev. The Director, Loveless Making Film, Андрей Звягинцев. Режиссер, Andrey Zvyagintsev. Rezhissyor

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 1 марта 2023

Отзывы о фильме

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