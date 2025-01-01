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Киноафиша Сериалы Повар под прикрытием

Повар под прикрытием (2025 - …)

Povar pod prikrytiem 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал ТНТ

О чем сериал

В центре сюжета — Надя, повар с тридцатилетним стажем, которая руководит уютной столовой рядом с отделением полиции. Её сын Паша работает оперуполномоченным и помогает матери с бизнесом — полицейские часто заходят к ней перекусить домашней едой. Однажды полиция узнаёт, что влиятельный бизнесмен ищет себе нового личного повара — и это шанс подобраться к нему максимально близко. Чтобы помочь сыну и его коллегам раскрыть дело, Надя сама решает внедриться в дом подозреваемого, под видом повара, и оказаться в самом центре событий.
 

В ролях
В ролях
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Алексей Розин
Алексей Розин
Алексей Золотовицкий
Алексей Золотовицкий
Мария Лисовая
Мария Лисовая
Филипп Ершов
Филипп Ершов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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