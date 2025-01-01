Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Укрощение строптивой
Билеты от 500₽
Киноафиша Укрощение строптивой

Спектакль Укрощение строптивой

Постановка
Театр им. Моссовета 12+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О спектакле

Укрощение строптивой: новый взгляд на классику Шекспира в Театре Моссовета

Театр на Таганке готовит к показу спектакль «Укрощение строптивой» в постановке известного режиссера Андрея Кончаловского. Это первая часть задуманной им «шекспировской трилогии», в которую также войдут трагедия «Макбет» и фантазия «Буря». Кончаловский стремится погрузить зрителей в мир великого драматурга, где комедия, трагедия и фантазия переплетаются между собой.

Современный взгляд на Шекспира

А. С. Пушкин однажды отметил: «Смех, жалость и ужас суть три струны нашего воображения». Эмоции, которые испытывает зритель – это и есть цель художника. Шекспир, будь то комедия или трагедия, является отражением одновременно высокого и низкого, прекрасного и уродливого. Именно это и делает его творчество актуальным и близким каждому.

Возрождение классики

В 2014 году Кончаловский уже обращался к «Укрощению строптивой», приурочив показ к 450-летию со дня рождения Шекспира. Тогда он поставил спектакль на итальянском языке с участием известных итальянских актеров в Teatro Stabile Napoli. Премьера была встречена с восторгом зрителей и критиков, что, в первую очередь, объясняется уважением режиссера к традициям комедии дель арте.

Новая версия для русской сцены

В московской версии проекта роль «строптивой» исполняет звезда театра и кино Юлия Высоцкая. Здесь смешиваются формы и ритмы фарса, водевиля и эксцентрики. Постановка следует концепции Кончаловского: классика не искажается, а подчеркивается и раскрывается, что дает зрителям возможность увидеть идеи Шекспира в новом свете.

Спектакль обещает стать ярким событием в театральной жизни столицы, привлекая как любителей классики, так и тех, кто ищет свежие интерпретации известных произведений.

Режиссер
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
В ролях
Михаил Филиппов
Михаил Филиппов
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая
Юлия Бурова
Юлия Бурова
Алексей Розин
Алексей Розин
Сергей Зотов
Сергей Зотов

Купить билет на спектакль Укрощение строптивой

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
14 декабря воскресенье
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
22 января четверг
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
12 февраля четверг
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽

Фотографии

Укрощение строптивой

В ближайшие дни

Домашняя елка
0+
Детский Детские елки Интерактивный
Домашняя елка
9 января в 12:00 Усадьба Roden
от 2800 ₽
Два мужа по цене одного
16+
Комедия
Два мужа по цене одного
16 февраля в 19:30 Театр комедии. Сцена на ВДНХ
от 1000 ₽
Цветы для Элджернона
12+
Драма
Цветы для Элджернона
4 января в 15:00 Театр «Многоточие»
от 1300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше