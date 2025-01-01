Укрощение строптивой: новый взгляд на классику Шекспира в Театре Моссовета

Театр на Таганке готовит к показу спектакль «Укрощение строптивой» в постановке известного режиссера Андрея Кончаловского. Это первая часть задуманной им «шекспировской трилогии», в которую также войдут трагедия «Макбет» и фантазия «Буря». Кончаловский стремится погрузить зрителей в мир великого драматурга, где комедия, трагедия и фантазия переплетаются между собой.

Современный взгляд на Шекспира

А. С. Пушкин однажды отметил: «Смех, жалость и ужас суть три струны нашего воображения». Эмоции, которые испытывает зритель – это и есть цель художника. Шекспир, будь то комедия или трагедия, является отражением одновременно высокого и низкого, прекрасного и уродливого. Именно это и делает его творчество актуальным и близким каждому.

Возрождение классики

В 2014 году Кончаловский уже обращался к «Укрощению строптивой», приурочив показ к 450-летию со дня рождения Шекспира. Тогда он поставил спектакль на итальянском языке с участием известных итальянских актеров в Teatro Stabile Napoli. Премьера была встречена с восторгом зрителей и критиков, что, в первую очередь, объясняется уважением режиссера к традициям комедии дель арте.

Новая версия для русской сцены

В московской версии проекта роль «строптивой» исполняет звезда театра и кино Юлия Высоцкая. Здесь смешиваются формы и ритмы фарса, водевиля и эксцентрики. Постановка следует концепции Кончаловского: классика не искажается, а подчеркивается и раскрывается, что дает зрителям возможность увидеть идеи Шекспира в новом свете.

Спектакль обещает стать ярким событием в театральной жизни столицы, привлекая как любителей классики, так и тех, кто ищет свежие интерпретации известных произведений.