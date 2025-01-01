Саша — выпускник академии МВД с золотой медалью, отправляется на службу в самый проблемный полицейский участок Таганрога. Выбор кажется нелогичным, но Саша знает: именно здесь много лет работает его отец, «легенда уголовного розыска», которого он никогда не видел. Однако вместо образцового героя в погонах Саша встречает его полную противоположность — Валеру по кличке «Малой»: ленивого, уставшего от жизни «блюстителя закона», который любит только ФК «Ростов» и брать взятки. Первый же рабочий день становится катастрофой: отец не только покрывает преступников, но и сам погряз в долгах перед местным авторитетом. Теперь перед Сашей стоит почти невыполнимая задача: ему нужно раскрыть запутанное дело и посадить главного местного бандита. Но как это сделать, если единственный, кто знает все схемы, — его же отец, ставший главным тормозом в расследовании? Семейные разборки на фоне оперативной работы, принципы против коррупции, и главный вопрос: кто кого перевоспитает: сын отца или отец сына?