Спектакль Супружеская жизнь. Перестройка

Юлия Высоцкая и Алексей Розин в спектакле Андрея Кончаловского «Супружеская жизнь. Перестройка»

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» — эта знаменитая фраза Л. Н. Толстого пронизывает взаимоотношения героев пьесы Ингмара Бергмана, ставшей основой для нового спектакля «Супружеская жизнь. Перестройка». Режиссером постановки выступает Андрей Кончаловский, который ранее обращался к этому произведению великого шведского мастера.

Перенос временных рамок

В своей новой интерпретации Кончаловский переносит действие пьесы из Италии 70-х в Россию 90-х годов. Это смещение временных рамок придаёт спектаклю особую актуальность, позволяя исследовать изменения в национальных характерах.

Глубина проникновения в человеческие отношения

По словам режиссера, несмотря на изменённый контекст, спектаклю не чуждо гениальное проникновение Бергмана в сущность отношений между мужчиной и женщиной. Актуальные проблемы и внутренние конфликты, присущие героям, отражают борьбу личных драмы на фоне исторических изменений.

Не пропустите уникальную интерпретацию

Спектакль обещает стать ярким событием театрального сезона, поднимая важные вопросы о любви, семейных отношениях и изменениях в обществе. Не упустите возможность увидеть эту глубокую и эмоциональную постановку, исследующую timeless проблемы, актуальные и сегодня.