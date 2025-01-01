Меню
Супружеская жизнь. Перестройка
Билеты от 500₽
Постановка
Театр им. Моссовета 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О спектакле

Юлия Высоцкая и Алексей Розин в спектакле Андрея Кончаловского «Супружеская жизнь. Перестройка»

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» — эта знаменитая фраза Л. Н. Толстого пронизывает взаимоотношения героев пьесы Ингмара Бергмана, ставшей основой для нового спектакля «Супружеская жизнь. Перестройка». Режиссером постановки выступает Андрей Кончаловский, который ранее обращался к этому произведению великого шведского мастера.

Перенос временных рамок

В своей новой интерпретации Кончаловский переносит действие пьесы из Италии 70-х в Россию 90-х годов. Это смещение временных рамок придаёт спектаклю особую актуальность, позволяя исследовать изменения в национальных характерах.

Глубина проникновения в человеческие отношения

По словам режиссера, несмотря на изменённый контекст, спектаклю не чуждо гениальное проникновение Бергмана в сущность отношений между мужчиной и женщиной. Актуальные проблемы и внутренние конфликты, присущие героям, отражают борьбу личных драмы на фоне исторических изменений.

Не пропустите уникальную интерпретацию

Спектакль обещает стать ярким событием театрального сезона, поднимая важные вопросы о любви, семейных отношениях и изменениях в обществе. Не упустите возможность увидеть эту глубокую и эмоциональную постановку, исследующую timeless проблемы, актуальные и сегодня.

Режиссер
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
В ролях
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая
Алексей Розин
Алексей Розин

Купить билет на спектакль Супружеская жизнь. Перестройка

17 декабря среда
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
25 января воскресенье
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
11 февраля среда
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽

