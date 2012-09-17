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Киноафиша Сериалы Половинки
Половинки (2012 - 2012) Половинки 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Пятница!
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

Коротенькие комедийные скетчи о жизни Наташи и Никиты, в которых нежная, воздушная и привлекательная девушка во всем помогает своему мужчине-добытчику, украшая даже самые глупые затеи. Молодые ребята любят проводить время друг с другом, витая в облаках или просто прижавшись в теплой постели. Наташа и ее подруга Маришка любят порассуждать на разные девчачьи темы, в то время как Никита со своим приятелем обсуждают девушек. В промежутках между сюжетами зрителей знакомят с участниками телевизионного шоу «Каникулы в Сексике».

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лана Щербакова Настя
Никита Дювбанов
Никита Дювбанов Ник
Елена Беркова
Марина Губина Марина
Наталья Варнакова Наташа
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Половинки - Сезон 1 Сезон 1
2012, 20 эпизодов
 
Половинки - Сезон 2 Сезон 2
TBA, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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