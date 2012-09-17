Коротенькие комедийные скетчи о жизни Наташи и Никиты, в которых нежная, воздушная и привлекательная девушка во всем помогает своему мужчине-добытчику, украшая даже самые глупые затеи. Молодые ребята любят проводить время друг с другом, витая в облаках или просто прижавшись в теплой постели. Наташа и ее подруга Маришка любят порассуждать на разные девчачьи темы, в то время как Никита со своим приятелем обсуждают девушек. В промежутках между сюжетами зрителей знакомят с участниками телевизионного шоу «Каникулы в Сексике».